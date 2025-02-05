iPhone 15 Pro Max liderou vendas de celulares com as melhores baterias na OLX

Se tem uma coisa que muita gente leva em conta na hora de comprar um celular usado, é a duração da bateria. E, nesse quesito, o iPhone 15 Pro Max é um dos mais procurados.

Segundo um levantamento da OLX, o modelo foi o mais vendido entre janeiro e novembro de 2024 entre os smartphones com melhor autonomia de bateria, respondendo por 64% das vendas desse segmento.

O ranking traz em segundo lugar o Galaxy S23 Ultra, da Samsung, com 12% de participação, seguido pelo Motorola Moto G60, que aparece com 9%.

Além de ser o mais vendido, o iPhone 15 Pro Max também é o campeão de anúncios na OLX na mesma categoria, representando 69% das publicações na plataforma. O S23 Ultra fica com 9% e o POCO X5 Pro, com 7%.

Para Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX, a busca por celulares usados com boa bateria faz todo o sentido.

A bateria é um dos principais quesitos considerados na hora de compra de um celular. Tanto que os três modelos mais vendidos registraram aumento nas comercializações em 2024 em comparação ao ano anterior. E a economia não é apenas de bateria. Vale aqui reforçar os benefícios de itens usados também na redução do preço.

No quesito preço, o iPhone 15 Pro Max não é o mais vantajoso (para quem compra, claro), já que desvaloriza-se pouco — apenas 27% em relação a um novo.

Já os modelos da Motorola levam vantagem nesse ponto: o Moto G60 pode ser encontrado por um valor 61% menor, enquanto o Moto G73 chega a 39% de desconto quando comparado a um aparelho novo.

via TudoCelular.com