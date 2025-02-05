Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhone 15 Pro Max liderou vendas de celulares com as melhores baterias na OLX

Yan Avelino
05/02/2025 • 20:13
Ringo Chiu / Shutterstock.com
iPhone 15 Pro Max em exibição numa Apple Store

Se tem uma coisa que muita gente leva em conta na hora de comprar um celular usado, é a duração da bateria. E, nesse quesito, o iPhone 15 Pro Max é um dos mais procurados.

Publicidade

Segundo um levantamento da OLX, o modelo foi o mais vendido entre janeiro e novembro de 2024 entre os smartphones com melhor autonomia de bateria, respondendo por 64% das vendas desse segmento.

Posts relacionados

O ranking traz em segundo lugar o Galaxy S23 Ultra, da Samsung, com 12% de participação, seguido pelo Motorola Moto G60, que aparece com 9%.

Além de ser o mais vendido, o iPhone 15 Pro Max também é o campeão de anúncios na OLX na mesma categoria, representando 69% das publicações na plataforma. O S23 Ultra fica com 9% e o POCO X5 Pro, com 7%.

Para Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX, a busca por celulares usados com boa bateria faz todo o sentido.

Publicidade

A bateria é um dos principais quesitos considerados na hora de compra de um celular. Tanto que os três modelos mais vendidos registraram aumento nas comercializações em 2024 em comparação ao ano anterior. E a economia não é apenas de bateria. Vale aqui reforçar os benefícios de itens usados também na redução do preço.

No quesito preço, o iPhone 15 Pro Max não é o mais vantajoso (para quem compra, claro), já que desvaloriza-se pouco — apenas 27% em relação a um novo.

Já os modelos da Motorola levam vantagem nesse ponto: o Moto G60 pode ser encontrado por um valor 61% menor, enquanto o Moto G73 chega a 39% de desconto quando comparado a um aparelho novo.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

“Ted Lasso”: 4ª temporada poderá focar na criação de time feminino do AFC Richmond
Próx. Post

Apple patenteia tecnologia para controlar dispositivos ao apontar o iPhone
Posts relacionados