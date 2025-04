Apple poderá remover subpixels para possibilitar Face ID sob a tela em iPhones

Uma nova patente concedida ontem pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos à Apple indica que a empresa continua trabalhando em tecnologias para permitir que os sensores do Face ID fiquem sob a tela, eliminando a necessidade de um entalhe (recorte) para acomodá-los.

Publicidade

De acordo com o documento [PDF] da patente descoberto pelo Patently Apple, a estratégia sugerida pela empresa, dessa vez, envolveria a remoção de alguns subpixels da tela para permitir uma passagem adequada da luz infravermelha necessária para o funcionamento do Face ID.

Os subpixels, para quem não está familiarizado com o termo, são unidades menores nas cores vermelha (red), verde (green) e azul (blue) presentes em um pixel. Elas emitem luz em intensidades diferentes e, combinadas, formam as cores de cada pixel — consequentemente, a imagem completa.

A ideia seria remover subpixels em regiões estratégicas para que essa ausência não seja perceptível ao olho humano. Essencialmente, a empresa poderia eliminar um subpixel que esteja bem ao lado de um subpixel que seja da mesma cor, mas esteja em outro pixel — o que resultaria em uma imagem semelhante à obtida sem a remoção.

Imagem: Patently Apple

A empresa também poderia eliminar parte do circuito presente na região da remoção do subpixel e também partes da malha sensível ao toque (obviamente, sem afetar sua precisão) — decisões que poderiam impactar positivamente a entrada/saída de luz para a operação do Face ID.

É difícil prever o momento em que a novidade estará disponível, mas alguns rumores sugerem sua chegada em 2026, após sucessivos adiamentos. Obviamente, ainda restaria à Apple o desafio de colocar a câmera frontal sob a tela sem comprometer a qualidade da imagem, algo bem mais complexo.

via 9to5Mac