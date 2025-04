WhatsApp testa ícones de contatos/grupos coloridos e favicons em links no iOS

O WhatsApp está preparando uma atualização para os ícones padrão de contatos e grupos na plataforma. De acordo com o WABetaInfo, eles ficarão mais coloridos e “exclusivos” em cada chat, facilitando a identificação da conversa.

A novidade foi vista pelo site na versão beta 25.1.10.72 do app, disponível para iOS no TestFlight. Ela diz respeito especificamente ao ícone que é exibido quando não há uma foto definida pelo usuário ou em um grupo específico.

Atualmente, as imagens padrão mostram simplesmente ícones representando uma pessoa (no caso de conversas individuais) ou duas (em grupos) com um plano de fundo cinza, não havendo qualquer dinamismo em diferentes chats.

Começando pelos grupos: embora eles mantenham o ícone padrão de pessoas, nos testes eles contam com cores diferentes para cada grupo — algo que também é aplicado a comunidades que não contam com uma imagem definida.

No caso das conversas individuais, quando há um nome definido para o contato a imagem padrão será um fundo colorido com a letra inicial do nome. Quando não, voltamos ao ícone de pessoa — só que colorido, não mais cinza.

Ainda falando em ícones…

O site descobriu ainda que o WhatsApp também está preparando uma pequena atualização visual para o compartilhamento de links — algo notado na versão de testes 25.1.10.71 do app para o iOS.

Como pode ser visto na imagem abaixo, há a adição do favicon (ícone do site) no balão de mensagem onde o link está inserido — o que dá um aspecto mais visual para eles além de puramente texto.

Obviamente, embora seja uma forma rápida de verificar o ícone de um site, o favicon não deve ser usado como artifício para confirmar a confiabilidade de um link — algo que deve ser feito com base na URL em si.