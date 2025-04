WhatsApp libera efeitos para fotos/vídeos e reações mais rápidas no iOS

Mais algumas novidades estão começando a aterrissar no WhatsApp, conforme anunciado hoje pelo mensageiro.

Uma delas é a expansão do recurso de efeitos da câmera, liberado inicialmente para ligações de vídeo. Agora, usuários podem escolher entre 30 opções de planos de fundo, filtros e efeitos para transformar fotos e vídeos capturados pelo mensageiro.

Já outra novidade vinha sendo testada desde 2023. Trata-se da possibilidade de reagir mais rapidamente a mensagens, de modo que agora você pode tocar duas vezes em uma mensagem e rolar pelo menu para ver suas reações mais usadas. Até então, a única forma de reagir a uma mensagem era tocando e segurando sobre ela alguns instantes.

O WhatsApp também começou a disponibilizar as chamadas figurinhas de selfies — basicamente transformando uma foto frontal sua em um sticker. Para isso, toque no botão para criar uma figurinha e selecione a opção da câmera para tirar uma selfie. Isso, porém, está disponível inicialmente só no Android e chegará em breve ao iOS.

Outro recurso citado pelo mensageiro na divulgação de hoje já foi disponibilizado anteriormente: o compartilhamento de pacotes de figurinhas, que ficou ainda mais prático em conversas.