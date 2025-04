DJI Flip é apresentado com design dobrável e recursos para iniciantes

A DJI anunciou hoje o Flip, seu mais novo drone ultracompacto focado em vloggers e criadores de conteúdo sem muita experiência com esse tipo de dispositivo. Com um design dobrável bastante interessante, ele é capaz de voar sozinho, assim como o também muito popular DJI Neo.

Primeiro drone da empresa com protetores de hélices dobráveis para proteção completa, o DJI Flip pesa menos de 249 gramas e pode alçar voo da mão do usuário sem controle remoto — embora inclua um na sua embalagem.

Meet DJI Flip, the all-in-one vlog camera drone! It captures distant landscapes and close-up portraits with exceptional imaging. Palm takeoff and upgraded AI Subject Tracking simplify moment capturing.

Learn more 👉https://t.co/3zMDREndVq#DJIFlip #VlogDrone #CameraDrone pic.twitter.com/rpYumvQ24X — DJI (@DJIGlobal) January 14, 2025 Conheça o DJI Flip, o drone com câmera de vlog tudo-em-um! Ele captura paisagens distantes e retratos em close-up com imagens excepcionais. A decolagem com a palma da mão e o AI Subject Tracking atualizado simplificam a captura de momentos.

Saiba mais 👉 brnw.ch/21wPZ6x

#DJIFlip #VlogDrone #CameraDrone

Ele também traz o recurso de rastreamento de sujeito com IA, que mantém o usuário (ou qualquer que seja o destaque do vídeo) enquadrado automaticamente durante toda a gravação.

Caso você não tenha experiência na pilotagem de drones, saiba que o DJI Flip vem com seis modos de gravação inteligentes (Dronie, Órbita, Foguete, Hélice, Boomerang e Spotlight), os quais podem ser selecionados ao apertar o botão de modo na lateral do dispositivo.

Com uma resolução de 48 megapixels, o sensor CMOS de 1/1,3 polegada do drone pode capturar imagens em 4K a 60 quadros por segundo com HDR , bem como vídeos em câmera lenta também em 4K a uma taxa de quadros de 100qps. Ele tem ainda fusão do ISO nativo duplo, abertura ƒ/1.7 e, segundo a DJI, pixels “4-em-1” de 2,4μm.

Criadores de conteúdo para plataformas como TikTok e Instagram Reels não ficaram de lado. Digo isso porque o DJI Flip também suporta gravação vertical em 2,7K, graças à proporção de 4:3 do sensor CMOS — que, ainda segundo a fabricante, “fornece espaço suficiente para cortes verticais” que mantêm uma alta resolução, tornando os vídeos prontos para compartilhamento.

Equipado com um sistema de detecção por infravermelho em 3D, o drone pode detectar obstáculos até mesmo à noite, além de conseguir voar por até 31 minutos com uma única carga. O DJI Flip pode ainda ser controlado pelo aplicativo DJI Fly (inclusive por meio de comandos de voz), que traz uma nova interface vertical para facilitar ainda mais o seu uso.

O DJI Flip sai por US$440 no site da fabricante e vem com o controle RC-N3, que deixa você usar o seu telefone como uma tela. No entanto, há também uma versão de US$780 que vem com três baterias, uma bolsa de transporte e um controle DJI RC 2 com uma tela embutida.

