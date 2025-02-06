Leica LUX Grip oferece mais precisão para tirar fotos com o iPhone

O LUX Grip, novo acessório da marca premium de câmeras e fotografia Leica, promete deixar mais dinâmica e profissional a maneira de fazer fotos utilizando o iPhone. Ele é compatível com MagSafe e traz uma nova empunhadura para simular a sensação de de usar uma câmera.

Projetado para fotógrafos que utilizam a câmera do iPhone, o LUX Grip conta com diversos botões e controles integrados, como zoom e obturador. Além disso, ele possui suporte para tripé e pode ser utilizado como um apoio para assistir a vídeos com o celular em superfícies planas.

Pesando 120 gramas o LUX Grip conta com conexão via Bluetooth com o aplicativo Leica LUX para iPhone, pelo qual o usuário pode obter manuais e guias avançados, ter acesso a lentes que simulam câmeras profissionais da Leica e configurar algumas funções do Grip, como as ações dos botões.

A bateria do gadget suporta até 1.000 fotos, e depois precisa ser recarregada via USB-C por duas horas. Seu obturador possui dois estágios de disparo, que garantem fotos mais precisas e profissionais.

O LUX Grip chega ao mercado dos Estados Unidos pelo salgado preço de US$330, ou aproximadamente R$1.900 (em conversão direta) — valor mais alto que o de muitas câmeras profissionais — e garante acesso gratuito por um ano à versão Pro do app da Leica que, sem o acessório, custa US$7 por mês.

