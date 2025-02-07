Como mudar a orientação de itens no Freeform [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Freeform é ideal para quem quer colocar as suas ideias no papel na tela do iPhone, iPad ou Mac.

Por aqui, nós já demos algumas dicas muito úteis envolvendo ele — como as possibilidades de alinhar os itens e criar diagramas. Hoje, ensinaremos como alterar a orientação (ou girar) os itens adicionados em quadros do app.

Confira! 😉

Como mudar a orientação de itens no Freeform pelo iPhone e iPad

Com o app aberto, selecione o quadro desejado e identifique o item.

Em seguida, toque em cima dele e coloque dois dos seus dedos na tela (como se fosse fazer o gesto de pinça), para girar a mão na direção em que deseja girar o objeto.

Como mudar a orientação de itens no Freeform pelo Mac

Com um quadro aberto, selecione o item (lembre-se que, caso ele esteja bloqueado, é necessário clicar no ícone de um cadeado primeiro).

Depois, mantenha a tecla ⌘ command pressionada enquanto o cursor estiver em cima do puxador de seleção do item — o cursor mudará um ícone com duas flechinhas — e arraste para girar.