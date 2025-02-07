Navegue

Como ordenar quadros do Freeform [iPhone, iPad e Mac]

Gabriel Otto
07/02/2025 • 07:30
sdx15 / Shutterstock.com
App Freeform no iPhone em cima de um Mac

O Freeform (da Apple) é uma ferramenta poderosa para organizar ideias, projetos e conceitos. Com a sua interface intuitiva e os recursos colaborativos, você pode criar espaços de trabalho personalizados e dinâmicos.

Com isso, vamos explorar, a seguir, como ordenar quadros no Freeform, permitindo que você organize os seus projetos de forma clara, visual e eficiente para maximizar a sua produtividade e criatividade com essa ferramenta do iOS, iPadOS e macOS.

Como ordenar os quadros do Freeform pelo iPhone e iPad

Com o app aberto na tela “Todos os Quadros”, toque no ícone com três pontinhos, no canto superior direito, e alterne entre “Ícones” e “Lista”.

Após isso, os seus projetos ficarão organizados de forma vertical. Caso queira facilitar ainda mais, você também pode configurar seus projetos em ordem alfabética ou por data de adição.

Caso escolha ordenar por data, é possível habilitar a opção “Usar Grupos”. Com isso, o aplicativo organizará os seus projetos agrupando com base no dia em que foram criados.

Como ordenar os quadros do Freeform pelo Mac

Para realizar essas mesmas ações pelo seu Mac, os passos são semelhantes. Vá até Visualizar » Ordenar por na barra de menus superior.

Nesse menu, você poderá organizar o conteúdo por data, nome, compartilhado — caso algum projeto esteja sendo feito de forma compartilhada com outro(s) usuário(s) —, assim como escolher organizar em ordem crescente ou decrescente.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
