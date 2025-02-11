Navegue

Promoções na App Store: Bowling Score: Ten Pin Tracker, Machinarium, CampNight – Sleep Sounds e mais!

Marcelo Melo
11/02/2025 • 22:10

Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

O Bowling Score: Ten Pin Tracker, criado por Anthony Harvey, é um utilitário para jogadores de boliche e nosso destaque do dia.

Acompanhe os seus strikes e spares facilmente, obtenha estatísticas detalhadas e analise as suas partidas para uma otimização da sua performance. Adicione torneios, bolas especiais e observações num ambiente de uso fácil e intuitivo.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite o desconto! 🎳

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Um mundo a ser explorado.

Aplicativos

Sons para relaxar.

Utilitário para gestão de arquivos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😃

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Posts relacionados