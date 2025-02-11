Promoções na App Store: Bowling Score: Ten Pin Tracker, Machinarium, CampNight – Sleep Sounds e mais!

Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
O Bowling Score: Ten Pin Tracker, criado por Anthony Harvey, é um utilitário para jogadores de boliche e nosso destaque do dia.
Acompanhe os seus strikes e spares facilmente, obtenha estatísticas detalhadas e analise as suas partidas para uma otimização da sua performance. Adicione torneios, bolas especiais e observações num ambiente de uso fácil e intuitivo.
Confira um vídeo:
Aproveite o desconto! 🎳
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😃