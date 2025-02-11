Saiba alterar a forma como o som é capturado em vídeos no iPhone

De um jeito supersimples, a Apple possibilita que você altere como o som é captado durante a gravação de vídeos feitos com o seu iPhone.

Publicidade

Você pode ativar a gravação em estéreo, em mono ou, se tiver um modelo da linha iPhone 16 (16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max), é possível usar a gravação em Áudio Espacial — a qual garante um som mais realista e imersivo.

Confira como escolher entre essas opções! 🙂

Para começar, abra os Ajustes e toque em “Câmera”. Depois de tocar em “Gravação de Som”, escolha uma das opções disponibilizadas:

Áudio Espacial : ao ativá-la, a reprodução do áudio será imersiva de todas as direções nos dispositivos de reprodução compatíveis.

: ao ativá-la, a reprodução do áudio será imersiva de todas as direções nos dispositivos de reprodução compatíveis. Estéreo : com isso, a reprodução de áudio é separada entre os ouvidos esquerdo e direito.

: com isso, a reprodução de áudio é separada entre os ouvidos esquerdo e direito. Mono: para reproduzir o áudio igualmente nos dois ouvidos.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.