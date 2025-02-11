Navegue

Saiba alterar a forma como o som é capturado em vídeos no iPhone

Pedro Henrique Nunes
11/02/2025 • 08:00
De um jeito supersimples, a Apple possibilita que você altere como o som é captado durante a gravação de vídeos feitos com o seu iPhone.

Você pode ativar a gravação em estéreo, em mono ou, se tiver um modelo da linha iPhone 16 (16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max), é possível usar a gravação em Áudio Espacial — a qual garante um som mais realista e imersivo.

Confira como escolher entre essas opções! 🙂

Para começar, abra os Ajustes e toque em “Câmera”. Depois de tocar em “Gravação de Som”, escolha uma das opções disponibilizadas:

  • Áudio Espacial: ao ativá-la, a reprodução do áudio será imersiva de todas as direções nos dispositivos de reprodução compatíveis.
  • Estéreo: com isso, a reprodução de áudio é separada entre os ouvidos esquerdo e direito.
  • Mono: para reproduzir o áudio igualmente nos dois ouvidos.
Opções de Gravação de Som no iPhone
iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

