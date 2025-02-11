Aplicativo Celular Seguro ultrapassa 100 mil alertas de bloqueio

A Secretaria de Comunicação Social (SECOM) do Governo Federal divulgou ontem que o aplicativo Celular Seguro BR, o qual ganhou uma grande atualização no final do ano passado, atingiu recentemente a marca de 107.931 alertas de bloqueios emitidos — mais precisamente, 49.669 por roubo e 34.916 por furto.

Lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 2023, o software já conta com mais de 2,4 milhões de brasileiros cadastrados e tem (desde a atualização supracitada) um Modo de Recuperação, o qual permite aos usuários realizar um bloqueio total ou parcial de um aparelho roubado.

No caso do bloqueio parcial, apenas a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras são bloqueadas, de modo que o IMEI do celular continua ativo para possibilitar uma futura recuperação do aparelho.

Nova fase

De acordo com a SECOM, desde que foi lançado o Modo de Recuperação já foi ativado mais de 2.800 vezes por usuários do aplicativo. No mesmo período, foram realizados mais de 4.300 bloqueios totais — número que contribuiu para a quebra da marca de 100 mil alertas.

O MJSP foca agora em uma novidade para o Modo de Recuperação a qual possibilitará o envio periódico de um relatório com informações sobre a habilitação de novos chips em aparelhos com bloqueio parcial às Secretarias de Segurança Pública locais, facilitando a recuperação desses smartphones.

“Seguimos trabalhando com todo o empenho para melhorar o Celular Seguro e ampliar a rede de parceiros. Essa integração com estados, instituições e entidades que atuam no setor é fundamental para o sucesso das medidas”, comentou Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do órgão.