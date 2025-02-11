Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Aplicativo Celular Seguro ultrapassa 100 mil alertas de bloqueio

Douglas Nascimento
11/02/2025 • 09:48
Celular Seguro BR

A Secretaria de Comunicação Social (SECOM) do Governo Federal divulgou ontem que o aplicativo Celular Seguro BR, o qual ganhou uma grande atualização no final do ano passado, atingiu recentemente a marca de 107.931 alertas de bloqueios emitidos — mais precisamente, 49.669 por roubo e 34.916 por furto.

Publicidade

Lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 2023, o software já conta com mais de 2,4 milhões de brasileiros cadastrados e tem (desde a atualização supracitada) um Modo de Recuperação, o qual permite aos usuários realizar um bloqueio total ou parcial de um aparelho roubado.

Posts relacionados

No caso do bloqueio parcial, apenas a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras são bloqueadas, de modo que o IMEI 1International mobile equipment identity, ou identificação internacional de equipamento móvel. do celular continua ativo para possibilitar uma futura recuperação do aparelho.

Nova fase

De acordo com a SECOM, desde que foi lançado o Modo de Recuperação já foi ativado mais de 2.800 vezes por usuários do aplicativo. No mesmo período, foram realizados mais de 4.300 bloqueios totais — número que contribuiu para a quebra da marca de 100 mil alertas.

Publicidade

O MJSP foca agora em uma novidade para o Modo de Recuperação a qual possibilitará o envio periódico de um relatório com informações sobre a habilitação de novos chips em aparelhos com bloqueio parcial às Secretarias de Segurança Pública locais, facilitando a recuperação desses smartphones.

“Seguimos trabalhando com todo o empenho para melhorar o Celular Seguro e ampliar a rede de parceiros. Essa integração com estados, instituições e entidades que atuam no setor é fundamental para o sucesso das medidas”, comentou Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do órgão.

Notas de rodapé

  • 1
    International mobile equipment identity, ou identificação internacional de equipamento móvel.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Saiba alterar a forma como o som é capturado em vídeos no iPhone
Próx. Post

MacBooks Air poderão ganhar displays LCD aprimorados em 2027
Posts relacionados