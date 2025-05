Como sair de um evento no app Convites [iPhone e web]

Caso tenha sido convidado para um evento por meio do aplicativo Convites (Invites) da Apple, é possível sair da lista de convidados — com isso, você deixará o evento em si.

O procedimento que veremos a seguir é válido apenas para quem foi convidado para um evento. Caso seja o organizador de um deles, você pode cancelar ou apagá-lo facilmente.

Confira os detalhes a seguir! 😉

Como sair de um evento pelo iPhone

Com o app aberto, toque em um evento, no botão com três pontinhos e vá em “Ajustes do Evento”.

Por fim, selecione “Sair do Evento”.

Como sair de um evento pela web

Acesse o site do Convites no iCloud.com e faça login com a sua Conta Apple. Escolha o evento, vá até o ícone de uma engrenagem e clique em “Sair do Evento”.

Fácil, não?! 🙂