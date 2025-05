Como adicionar uma nota em eventos do app Convites [iPhone e web]

O aplicativo Convites (Invites) da Apple possibilita que os usuários criem, como o próprio nome deixa claro, convites para os mais diversos eventos que queiram organizar.

Publicidade

Após criar um evento e convidar as pessoas desejadas, é possível publicar uma anotação que ficará visível para todas as pessoas da lista de convidados. Por meio dela, você pode adicionar uma observação para o encontro, por exemplo.

Veja como fazer isso pelo seu iPhone e pela web! 😉

Como colocar uma nota em um convite pelo iPhone

Com o app Convites aberto, toque em um evento e em “Enviar uma Nota”. Adicione-a no campo dedicado e vá até “Enviar Nota”.

Como colocar uma nota em um convite pela web

Acesse o site do Convites no iCloud.com, faça login na sua Conta Apple e clique no evento desejado.

No quadro de organização, selecione o “+” e “Envie uma atualização”. Após escrever o que quiser, clique no ícone de um aviãozinho de papel.