Promoções na App Store: SPHAZE, Cyber Manhunt, Piano For You e mais!

Para esta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

SPHAZE, criado por Mateusz Janczewski, é um jogo no qual você deverá guiar robôs em mundos incríveis. O objetivo é ligar pontos/linhas e descobrir objetos com cores! Contando com 6 temas e mais de 100 objetos, o app é diversão para os mais variados públicos.

SPHAZE é uma exploração tranquila de mundos de fantasia e ficção científica. Guie os robôs misteriosos através das diferentes regiões, resolvendo os enigmas, desafiando seu reflexo e ajudando o energético RoBeep.

Confira um vídeo:

Gire e arraste para resolver os enigmas. Use fones de ouvido e torne a experiência ainda melhor. Aproveite a oferta e boa diversão! 😃

Abaixo, outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

História interativa.

Puzzles.

Jogo estilo arcade.

Aplicativos

Utilitário musical.

Utilitário para copiar/colar.

Utilitário para criação de cartazes.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️🏃‍♀️‍➡️