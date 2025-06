Comparativo: Macs Studio M2 Max/M2 Ultra vs. M4 Max/M3 Ultra em detalhes

A Apple lançou hoje novos modelos do desktop profissional Mac Studio, que chegam para substituir os lançados na WWDC23, há quase dois anos.

Publicidade

Enquanto os modelos anteriores já impressionavam com os chips M2 Max e M2 Ultra, as versões de 2025 trazem os novos M4 Max e M3 Ultra, chipsets que, segundo a Maçã, prometem entregar ainda mais desempenho e capacidade.

Como já sabemos, todas as versões desse computador são voltadas a quem trabalha com tarefas pesadas, como edição de vídeo em alta resolução, modelagem 3D, desenvolvimento de software e machine learning — definitivamente não vale a pena investir numa máquina cara dessas para fazer algo básico.

Neste artigo, vamos comparar as duas gerações em detalhes — desde processamento e memória até conectividade e suporte a monitores — para entender o que mudou em quase dois anos e o que permaneceu igual. Estão prontos?

Design e dimensões

O design compacto e minimalista do Mac Studio permanece inalterado, com dimensões idênticas (9,5cm de altura e 19,7cm de largura/profundidade). O peso também se manteve praticamente o mesmo: 2,7kg para as versões com M2 Max/M4 Max e 3,6kg para as com M2 Ultra/M3 Ultra.

Divulgação/Apple

A Apple manteve a estética clean e profissional que já era uma marca registrada do Mac Studio, mas reforçou o uso de materiais reciclados na construção do gabinete, algo que se alinha às metas de sustentabilidade da empresa para 2030.

Desempenho

O coração de qualquer computador moderno é o seu processador, e aqui a Apple fez bons avanços. O Mac Studio já era uma máquina poderosa, especialmente com o chip M2 Ultra, que oferecia 24 núcleos de CPU (16 de desempenho e 8 de eficiência) e uma GPU com até 76 núcleos.

Por sua vez, o M2 Max trazia 12 núcleos de CPU e uma GPU de até 38 núcleos, atendendo às necessidades de profissionais que buscavam um equilíbrio entre custo e poder de processamento.

Publicidade

Agora, o M3 Ultra — sucessor do M2 Ultra — chega com até 32 núcleos de CPU (24 de desempenho e 8 de eficiência) e uma GPU configurável de até 80 núcleos, ótimo para tarefas que exigem paralelismo, como renderização 3D e simulações complexas.

Já o M4 Max traz uma CPU com até 16 núcleos (12 de desempenho e 4 de eficiência) e uma GPU de até 40 núcleos. Essas melhorias são visíveis em aplicações que exigem alto desempenho multithread, como edição de vídeo em resolução 8K, por exemplo.

Divulgação/Apple

Enquanto isso, o Neural Engine — responsável por acelerar tarefas de machine learning e processamento de inteligência artificial — manteve o mesmo número de núcleos (16 no M2 Max/M4 Max e 32 no M2 Ultra/M3 Ultra).

Publicidade

Os dois modelos, é válido ressaltar, são compatíveis com a Apple Intelligence. No entanto, a Apple afirma que as arquiteturas do M3 Ultra e do M4 Max trazem melhorias na eficiência e velocidade, com ganhos de até 40% em tarefas de IA.

Memória e armazenamento

A memória unificada é um dos pilares do desempenho do Apple Silicon, e aqui os novos Macs Studio dão um salto impressionante.

Na geração anterior, o M2 Max oferecia 32GB de memória unificada, configurável até 96GB, enquanto o M2 Ultra partia de 64GB e podia chegar a 192GB. Agora, o M4 Max suporta até 128GB de memória, enquanto o M3 Ultra pode ser configurado com até 512GB.

Divulgação/Apple

O armazenamento SSD também recebeu um upgrade considerável. Enquanto os Macs Studio lançados em 2023 ofereciam até 8TB de espaço, os modelos lançados hoje dobram essa capacidade, chegando a 16TB no M3 Ultra.

Além disso, a velocidade de leitura e gravação dos SSDs foi melhorada, o que significa que arquivos carregam e são transferidos de forma mais rápida. Para quem trabalha com vídeos em RAW ou lida com bancos de dados pesados, essa evolução pode deixar o ritmo de trabalho mais ágil e eficiente.

Conectividade

Enquanto os modelos antigos vinham com quatro portas Thunderbolt 4, os novos vêm com quatro portas Thunderbolt 5 (que também funcionam como entradas USB-C). Se você escolher o modelo com o chip M3 Ultra, porém, essa contagem sobe para seis, já que as duas portas USB-C encontradas na parte frontal desse modelo (presentes nos dois Macs Studio) também funcionam como portas Thunderbolt 5.

Por aqui, a velocidade máxima nominal saiu de 40Gbps para até 120Gbps, dado que a tecnologia mais recente oferece maior estabilidade e eficiência energética, além de suporte a mais dispositivos conectados simultaneamente.

Assim como os modelos de 2023, os novos computadores vêm com portas USB-A, HDMI e Ethernet de 10Gb, bem como uma saída de 3,5mm de alta impedância para fones de ouvido.

Divulgação/Apple

A conectividade sem fio permanece a mesma nas duas versões, com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. No entanto, o Mac Studio mais novo pode se beneficiar de futuras atualizações de software que otimizem ainda mais o uso dessas tecnologias.

Suporte a telas

O Mac Studio com M2 Max suportava até cinco monitores simultaneamente, com duas configurações principais: quatro monitores 6K a 60Hz via Thunderbolt e um monitor 4K a 60Hz via HDMI, ou dois monitores 6K a 60Hz via Thunderbolt e um monitor 8K a 60Hz ou 4K a 240Hz via HDMI.

Já o M4 Max mantém o suporte a cinco monitores, mas eleva a taxa de atualização no HDMI para 144Hz em monitores 4K, além de manter as opções de 8K a 60Hz ou 4K a 240Hz.

Divulgação/Apple

O M2 Ultra era ainda mais potente, suportando até oito monitores 4K a 60Hz, seis em 6K a 60Hz ou três em 8K a 60Hz. Ele também oferecia Thunderbolt 4, DisplayPort nativo via USB-C e HDMI com suporte a 8K a 60Hz ou 4K a 240Hz, além de tecnologias como VRR, HDR e áudio multicanal.

Já o M3 Ultra leva isso a outro nível, suportando oito monitores em 6K a 60Hz ou 4K a 144Hz, ou quatro monitores em 8K a 60Hz ou 4K a 240Hz. Com Thunderbolt 5 e DisplayPort 2.1, ele oferece maior largura de banda e suporte a resoluções e taxas de atualização mais altas, além de uma porta HDMI aprimorada para maior estabilidade.

Eficiência energética e gestão térmica

A eficiência energética é uma das grandes vantagens dos chips Apple Silicon, e isso se mantém nas duas versões. O consumo máximo de energia permanece em 370W, mas o Mac Studio mais recente traz melhorias na gestão térmica — assim, o sistema pode operar em temperaturas mais altas sem comprometer o desempenho.

Quem deve atualizar, afinal?

O Mac Studio mais atual, sem dúvida, traz uma evolução sólida em relação ao modelo de 2023, com melhorias importantes em desempenho, memória, armazenamento e conectividade.

Para quem já tem o modelo mais antigo, a atualização pode não ser uma prioridade, a menos que você esteja sentindo os limites da máquina atual ou precise de mais espaço/memória.

Por outro lado, se você está montando um setup novo ou busca o máximo em poder de processamento, o novo Mac Studio é a escolha certa. Ele combina desempenho, eficiência energética e um design elegante, sendo a melhor opção disponível hoje para quem precisa de alta performance.

Os dispositivos já estão em pré-venda em países selecionados (incluindo os Estados Unidos). O Mac Studio parte de US$2.000 pelo modelo com o chip M4 Max e US$4.000 pelo modelo com o M3 Ultra. Seu lançamento está marcado para o dia 12/3, próxima quarta-feira.

No Brasil, o modelo de entrada, com o M4 Max, sairá por R$26.000; já o topo-de-linha, com o chip M3 Ultra, custará R$52.000; em Portugal, por sua vez, os preços são de 2.550€ e 5.100€, respectivamente. 💸

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.