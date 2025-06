Jogo Assassin’s Creed Shadows será lançado em 20 de março para Macs, PCs e consoles

Boa notícia para fãs de Assassin’s Creed, da Ubisoft. A empresa está se preparando para o lançamento de Assassin’s Creed Shadows, o 14º jogo da franquia que traz muitas novidades — como a Apple deixou claro em um artigo no seu portal para desenvolvedores.

O jogo se passa no Japão feudal do século XVI e apresenta protagonistas como Yasuke (um poderoso guerreiro de origem africana) e Naoe (um ágil assassino Shinobi). Mas e a tal boa notícia? Bem, ele será lançado simultaneamente para Macs, PCs e consoles (Xbox e PlayStation 5) ainda neste mês. Vale notar que o game também será lançado para iPads com chips da série M, porém isso no futuro.

Divulgação/Apple

Ainda que seja animador ver um jogo desse porte chegando, vale notar que a Ubisoft anunciou planos de levá-lo ao Mac em maio do ano passado, com um lançamento aguardado para novembro de 2024 — ou seja, estamos falando aqui de cerca de quatro meses de atraso.

“Tem sido um sonho longo levar o jogo ao Mac. É incrível que agora eu posso abrir um MacBook Pro e obter esse nível de imersão”, disse o produtor executivo da Ubisoft, Marc-Alexis Côté, que mostrou o jogo rodando no Mac durante a keynote de abertura da WWDC24.

Para o executivo, Assassin’s Creed Shadows é o jogo “mais ambicioso” feito pela empresa. Ao criar o mundo expansivo, a equipe de desenvolvimento da Ubisoft aproveitou muitas das tecnologias do Mac, como Metal 3 (trabalhando em conjunto com o mecanismo Anvil de última geração da Ubisoft), Apple Silicon e uma combinação de suporte a HDR e ray tracing em tempo real (em Macs com M3 e M4).

O game tem um vasto mundo aberto para ser explorado, e os jogadores poderão experimentar diversas paisagens com clima e estações em evolução — passando por castelos, portos movimentados, paisagens pastorais e santuários.

Assassin’s Creed Shadows será lançado em 20 de março e custará R$350. Ele requer minimamente 123GB de espaço para armazenamento, o chip M1 e 16GB de memória (requerimento para PCs, mas deve se aplicar também a Macs). O jogo já pode ser, inclusive, encomendado na Mac App Store.

Veremos se esse jogo terá um desempenho melhor que outros os quais decepcionaram em números, como Resident Evil 7, Resident Evil 4, Resident Evil 2, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage.