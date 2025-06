Como evitar o aviso persistente em apps de capturas/gravações de tela [Mac]

Com o macOS Sequoia 15, a Apple fez algumas mudanças relacionadas aos avisos de segurança de aplicativos instalados na máquina — mais precisamente, aqueles que podem fazer capturas ou gravações de tela.

A partir da versão 15.2, muitos usuários passaram a relatar um bug que pode fazer com que esse aviso reapareça de uma forma insistente no seu Mac. Caso ele ainda esteja ocorrendo para você, mesmo depois da liberação do macOS 15.3, o jeito então é usar um comando do Terminal para evitá-lo.

Veja como proceder! 👨‍💻

Abra o Terminal no seu computador, copie e cole o seguinte comando e pressione return :

open $HOME/Library/Group\ Containers/group.com.apple.replayd

Quando a janela group.com.apple.replayd for aberta, arraste o arquivo ScreenCaptureApprovals.plist para a Mesa ou diretamente para o Lixo.

Feito isso, reinicie o Mac.

Outra gambiarra para resolver isso, caso o erro persista:

Abra os Ajustes do Sistema. Vá até Geral » Data e Hora. Desmarque “Definir data e hora automaticamente”. Coloque a data para um ano bem distante. Em seguida, abra o app de capturas ou gravações de tela para ver se o erro aparece ou não. Feche-o Volte a definir a data e hora de forma automática. Reinicie o Mac.

Resolveu por aí? 🙂

