Versões do Pocket Casts para web e macOS agora são gratuitas

O Pocket Casts anunciou hoje que a versão do seu reprodutor para a web, bem como os seus apps para macOS e Windows, estão agora de graça para todos os usuários — que agora nem precisam mais de uma conta para dar play nos seus programas favoritos.

Antes, para acessar o serviço por esses meios, era necessário ser assinante de um dos dois planos: o Plus e o Patron, que custam US$4 mensais (ou US$40 anuais) e US$10 mensais (ou US$100 anuais), respectivamente.

Tendo sido redesenhado em junho passado, o app do Pocket Casts para macOS, assim como o web player, permite buscar por novos programas, organizar podcasts em pastas, marcar momentos específicos da reprodução para revisitá-los depois e muito mais. Muitos desses recursos, no entanto, continuam sendo exclusivos para assinantes dos planos supracitados.

Como dito, não é necessário ter uma conta para usar o Pocket Casts por esses meios. Entretanto, caso você decida se registrar, uma série de recursos serão desbloqueados, como a sincronização entre dispositivos, a possibilidade de gerenciar a sua lista de reprodução com mais facilidade e também salvar assinaturas e preferências.

De acordo com a Automattic, empresa que mantém a plataforma, essa novidade é uma forma de reafirmar esse tipo de mídia como um formato livre e que “não deve ficar trancado atrás de jardins murados”, já que várias companhias têm investido muito dinheiro nas suas próprias plataformas de podcasts — as quais muitas vezes usam sistemas de distribuição proprietários.

O Pocket Casts, que gira em torno do padrão RSS, é uma das alternativas mais populares ao Apple Podcasts, que também ganhou um reprodutor para a web no ano passado.

O Pocket Casts Web Player pode ser testado nessa página, enquanto o seu app para macOS está disponível para download no site do serviço. Donos de iPhones, iPads, Apple Watches também podem baixá-lo na App Store.

via 9to5Google