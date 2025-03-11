Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Pocket Casts Web Player

Versões do Pocket Casts para web e macOS agora são gratuitas

Bruno Cardoso
11/03/2025 • 16:11
Leitura de 2 minuto

O Pocket Casts anunciou hoje que a versão do seu reprodutor para a web, bem como os seus apps para macOS e Windows, estão agora de graça para todos os usuários — que agora nem precisam mais de uma conta para dar play nos seus programas favoritos.

Publicidade

Antes, para acessar o serviço por esses meios, era necessário ser assinante de um dos dois planos: o Plus e o Patron, que custam US$4 mensais (ou US$40 anuais) e US$10 mensais (ou US$100 anuais), respectivamente.

YouTube video

Tendo sido redesenhado em junho passado, o app do Pocket Casts para macOS, assim como o web player, permite buscar por novos programas, organizar podcasts em pastas, marcar momentos específicos da reprodução para revisitá-los depois e muito mais. Muitos desses recursos, no entanto, continuam sendo exclusivos para assinantes dos planos supracitados.

Como dito, não é necessário ter uma conta para usar o Pocket Casts por esses meios. Entretanto, caso você decida se registrar, uma série de recursos serão desbloqueados, como a sincronização entre dispositivos, a possibilidade de gerenciar a sua lista de reprodução com mais facilidade e também salvar assinaturas e preferências.

De acordo com a Automattic, empresa que mantém a plataforma, essa novidade é uma forma de reafirmar esse tipo de mídia como um formato livre e que “não deve ficar trancado atrás de jardins murados”, já que várias companhias têm investido muito dinheiro nas suas próprias plataformas de podcasts — as quais muitas vezes usam sistemas de distribuição proprietários.

Publicidade

O Pocket Casts, que gira em torno do padrão RSS, é uma das alternativas mais populares ao Apple Podcasts, que também ganhou um reprodutor para a web no ano passado.

O Pocket Casts Web Player pode ser testado nessa página, enquanto o seu app para macOS está disponível para download no site do serviço. Donos de iPhones, iPads, Apple Watches também podem baixá-lo na App Store.

via 9to5Google

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

TikTok agora deixa pais bloquearem acesso ao app em certas horas do dia
Próx. Post

Conceitos do iOS 19 exploram interface inspirada na do visionOS
Posts relacionados