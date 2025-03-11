Navegue

Conceitos do iOS 19 exploram interface inspirada na do visionOS

Luiz Gustavo Ribeiro
11/03/2025 • 16:23

A notícia de que o iOS/iPadOS 19 e o macOS 16 trarão grandes mudanças visuais levantou o ânimo de usuários e também de designers que criam conceitos para os futuros sistemas operacionais da companhia.

Nesse sentido, o designer Gustavo Santos, criador do canal NEPNUS, publicou um vídeo no qual apresenta as suas principais apostas para o iOS 19 — várias delas inspiradas na interface do visionOS, como ícones arredondados, elementos sobrepostos e camadas translúcidas.

YouTube video

Em outro vídeo, ele demonstrou outras possíveis novidades, como até mesmo uma função de recarga bilateral — embora isso não dependa exclusivamente do software.

YouTube video

Ele também compartilhou um vídeo focado no app Câmera (Camera), no qual a interface do visionOS também seria a principal inspiração — isso, vale notar, é algo que já foi aventado pelo YouTuber Jon Prosser.

YouTube video

Por fim, o designer também imaginou novas funções para a Apple Intelligence, incluindo uma versão aprimorada da inteligência visual baseada no recurso Circule para Pesquisar (Circle to Search), do Google.

YouTube video

Vale lembrar que as próximas gerações dos sistemas operacionais da Apple deverão ser apresentadas oficialmente na WWDC25, prevista para ocorrer em junho próximo.

Dito isso, o que acharam das apostas acima para o iOS 19? 😉

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
