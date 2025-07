Apple TV+ completa elenco e define diretor de “The Dispatcher”

O thriller “The Dispatcher”, adaptação do romance homônimo de Ryan David Jahn e em produção pelo Apple TV+, acaba de listar os últimos nomes do seu elenco, segundo o Deadline.

A série, que contará com seis episódios e já havia confirmado a participação do ator Patrick Brammall como protagonista, terá também Maxine Peake (“Não Diga Nada”), Brendan Cowell (“Duna: A Profecia”), Daniel Henshall (“Mickey 17”), Jessica Wren (“Mr. Inbetween”), Zahra Newman (“Treze Vidas: O Resgate”) e a novata Chloe Geisker na produção.

Além disso, Christian Schwochow (diretor de diversos episódios de “The Crown”, da Netflix) também se juntou ao elenco como diretor e produtor executivo da série.

Ambientado na Austrália, “The Dispatcher” acompanha a vida do detetive policial Ian Hunt (Brammall), que desmoronou quando a sua filha Maggie desapareceu sem deixar vestígios. Agora, trabalhando como despachante policial, a única coisa que o mantém vivo é sua recusa implacável em aceitar que ela possa ter partido para sempre. Quando ele recebe um pedido de socorro de uma jovem que ele tem certeza de que é Maggie, não vai parar até encontrá-la e reunir a sua família, custe o que custar.

Com adaptação comandada pelo aclamado escritor Kris Mrksa, a série conta com produção executiva de Jamie Laurenson e Hakan Kousetta (pela 60Forty Films), bem como Mrksa e Joanna Werner (pela Werner Film Productions).

Até o momento, a data de estreia da produção no serviço de streaming da Apple não foi divulgada.

