Veja como poderá ficar o iOS 19 no seu iPhone com esse mockup interativo

Como temos acompanhado, as expectativas são de um grande banho de loja para a próxima geração do sistema operacional de iPhones e iPads. Ontem, inclusive, um leaker compartilhou possíveis detalhes da interface do iOS 19.

Agora, um usuário conhecido como “Shane” compartilhou o que ele chama de protótipo do iOS 19 por meio dos chamados Clipes de Apps (App Clips). Como observado pelo 9to5Mac, o mockup baseia-se nos últimos rumores sobre o sistema e pode não representar com precisão o que será apresentado pela Maçã, é claro.

De qualquer forma, ele nos dá um gostinho do que esperar da próxima atualização do iOS — de uma forma bem prática e interativa. Isso porque você pode interagir com partes dele, como os apps Ajustes (Settings), Música (Music) e Câmera (Camera).

Como é possível notar, são utilizados alguns elementos visuais do visionOS, como fundos transparentes e um aspecto “flutuante”. Ele também tem ícones arredondados, assim como no sistema operacional do Vision Pro — algo que poderá não se concretizar.

É possível baixar o App Clip no seu iPhone por aqui (basta adicionar zero a qualquer campo de preço e o seu email) ou diretamente nesse link.