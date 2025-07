MusicHarbor é atualizado com suporte a notícias, paradas musicais e mais

O MusicHarbor é um app que se integra ao Apple Music e ao Spotify e possui diversos recursos os quais permitem que você acompanhe novos lançamentos musicais, videoclipes, eventos e notícias de seus artistas e gravadoras pelo seu iPhone, iPad ou Mac.

O app, que existe há alguns anos e sobre o qual já falamos por aqui, teve a sua versão 5.0 lançada hoje — a qual trouxe interessantes novas funcionalidades. O brasileiro Marcos Tanaka, desenvolvedor do app, publicou em seu perfil no Mastodon sobre as novas funcionalidades da nova versão. Ele destacou como recursos principais a aba de Notícias, os Top Charts, a Cápsula do Tempo, além de outras pequenas melhorias e correções de bugs.

Com a nova aba Notícias, o MusicHarbor é capaz de se conectar a diferentes fontes e jornais para trazer, em primeira mão, as informações mais recentes relacionadas aos artistas seguidos pelo usuário. Ela facilita a descoberta de novidades sobre a vida pessoal, a carreira e os projetos mais recentes dos seus artistas favoritos. Ela exibe as publicações de veículos conhecidos e confiáveis (como chorus.fm, NPR Music e Pitchfork), de forma cronológica.

O usuário tem a opção de bloquear artigos de fontes específicas, e as manchetes também podem ser traduzidas diretamente pelo app ou compartilhadas/abertas em outro navegador. Além disso, é possível filtrar notícias sobre celebridades específicas ou com palavras-chave.

Outra função interessante chama-se Top Charts, a qual exibe informações sobre paradas de música de diversos gêneros ao redor do mundo. Ela permite que o usuário explore músicas e videoclipes em alta, conhecendo diferentes estilos e descobrindo novos artistas.

Ao selecionar o botão Top Charts, são exibidos rankings de músicas, artistas e videoclipes conforme a popularidade, de modo que você consegue escutar prévias curtas das faixas pelo próprio app — ou acessá-las completamente e adicioná-las à sua biblioteca em seu serviço de streaming.

A Cápsula do Tempo, ao contrário dos Top Charts, permite que você revisite obras passadas, exibindo álbuns dos artistas seguidos e o tempo que foram lançados — uma maneira simples de redescobrir músicas dos seus artistas favoritos e celebrar seus aniversários.

Por fim, o app aprimorou alguns recursos menores, como a disposição da barra lateral para iPad e Mac, e novos layouts de organização, os quais possibilitam visualizar nomes de artistas em listas agrupadas alfabeticamente (antes, só era possível visualizar essas informações no formato de grade). Também foram feitas melhorias de estabilidade e correções de bugs.

O MusicHarbor está disponível gratuitamente na App Store. Contudo, para ter acesso a todos os recursos, é necessário realizar a assinatura da versão Premium, que custa R$20/mês, R$100/ano ou a partir de uma compra única de R$400.