Microsoft lança novos agentes de IA para pesquisa e análise no Copilot

A Microsoft anunciou ontem a chegada de dois novos agentes de inteligência artificial ao Microsoft 365 Copilot: o Researcher (Pesquisador) e o Analyst (Analista).

Desenvolvidos com tecnologia da OpenAI, essas ferramentas são capazes de realizar pesquisas complexas e análises de dados de forma autônoma. Na prática, isso marca um novo patamar na evolução das ferramentas de produtividade da empresa.

O Researcher, segundo a Microsoft, funciona como um assistente de pesquisa completo, capaz de integrar dados internos da organização com informações de plataformas como Salesforce, ServiceNow e Confluence.

Ele auxilia profissionais na realização de análises de mercado, desenvolvimento de estratégias e identificação de oportunidades de negócios, oferecendo resultados contextualizados e relevantes.

Já o Analyst atua como um especialista em dados, processando informações de múltiplas planilhas para gerar visualizações claras e previsões precisas.

Utilizando o modelo de raciocínio o3-mini e executando códigos em Python em tempo real, essa ferramenta oferece transparência em seus processos, mostrando cada etapa da análise — um diferencial valioso para áreas como finanças e operações.

A Microsoft também está expandindo as capacidades do Copilot Studio, agora permitindo que organizações desenvolvam agentes de IA personalizados, adaptados às suas necessidades específicas. Isso possibilita, por exemplo, a criação de fluxos de trabalho inteligentes que combinam automação com flexibilidade.

Enquanto o Google lança o Gemini 2.5 e a OpenAI apresenta suas novidades, a Microsoft joga seu trunfo: a integração total com o pacote Microsoft 365. A ideia é que esses assistentes funcionem como se fossem nativos do Word, Excel e outros.

Um aspecto fundamental desses novos agentes é a explicabilidade. Ao contrário de modelos de IA tradicionais que operam como “caixas pretas”, o Researcher e o Analyst fornecem insights claros sobre seu processo de tomada de decisão.

A Microsoft lançará os agentes já no próximo mês. A solução, no entanto, estará disponível inicialmente para participantes do programa Frontier. A expansão para todos os usuários deverá ocorrer gradualmente, nos meses seguintes.

via Thurrott