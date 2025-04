REEVUS é uma garrafa com MagSafe e suporte à rede Buscar

A marca de acessórios tecnológicos JOURNEY apresentou ontem a REEVUS, uma garrafa térmica de aço inoxidável que conta com dois diferenciais interessantes: a possibilidade de usá-la como um suporte para seu iPhone e a compatibilidade com a rede Buscar (Find My) da Apple.

Esses diferenciais estão concentrados na parte superior da garrafa, começando pelo rastreador magnético destacável que permite procurar pela garrafa tanto usando a tecnologia Bluetooth (com direito a alerta sonoro) quanto pela vasta rede integrada da Maçã.

Com uma bateria de longa duração, esse rastreador pode ser recarregado em qualquer adaptador sem fio. A marca promete de três a quatro meses de autonomia com uma carga completa — o suficiente para um uso diário da garrafa sem grandes preocupações.

O outro destaque é a alça para transporte, a qual é compatível com a tecnologia MagSafe e permite acoplar o iPhone. Isso é ideal para quem precisa de um suporte rápido e prático tanto visando a criação de conteúdos quanto o consumo.

Com capacidade de 700ml, alta vedação contra vazamentos e promessa de deixar as bebidas geladas por até 24 horas, a garrafa está disponível nas cores halo black, polar white e slate gray, já podendo ser encomendada diretamente no site da JOURNEY por US$90.

