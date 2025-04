Promoções na App Store: Eyka, Railroad Ink Challenge, Timeris – Multi Timer Widgets e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

Eyka, criado por Jason Walters, é um jogo de quebra-cabeça relaxante e o nosso destaque do dia.

Sem pressão e limite de tempo, o seu objetivo é harmonizar as cores em cada um dos mais de 100 níveis minimalistas, com uma dezena de conquistas. Ele está disponível para jogar sem conexão com a internet e tem uma jogabilidade bem intuitiva.

Confira o trailer:

Aproveite a oferta e boa diversão! 😊

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de dados.

Jogo de estratégia.

Jogo de tabuleiro.

Aplicativos

Múltiplos temporizadores.

Utilitário para fotografia.

Anotações.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸