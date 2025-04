Como mudar a pasta do widget do Notas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Notas (Notes) possibilita que você crie e organize as suas anotações de um jeito muito prático. Nos iPhones, iPads e Macs, você pode colocar um widget desse app diretamente na Tela de Início (no caso do iPhone/iPad) ou na Mesa (Desktop) do Mac.

Mas mais do que isso, a Apple permite mudar a pasta de anotações que aparecerá no widget em questão — de forma com que seja possível colocar exatamente a que quiser.

Veja como escolhê-la! 📝

Como mudar a pasta do widget do Notas no iPhone/iPad

Após adicionar o widget de Notas na Tela de Início, mantenha o dedo pressionado na tela (para que os ícones comecem a tremer).

Toque em cima do widget e use o menu suspenso ao lado de “Pasta” para escolhê-la.

Como mudar a pasta do widget do Notas no Mac

Com o widget adicionado à Mesa do Mac, clique com o botão direito do mouse em cima dele e vá até “Editar ‘Pasta'”….

Use, então, o menu suspenso para fazer a escolha desejada.