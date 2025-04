Como remover uma conta no Notas [iPhone, iPad e Mac]

Com o aplicativo nativo Notas (Notes), você pode adicionar múltiplas contas de internet para criar e gerenciar todas as suas anotações (como iCloud, Google e Yahoo, por exemplo).

Porém, se quiser, é facilmente possível remover uma delas no seu iPhone, iPad ou Mac. Quando fizer isso, as notas dessa conta pararão de aparecer no dispositivo. Elas permanecerão, porém, na conta na internet (nuvem) e em qualquer outro dispositivo já configurado.

Veja como fazer isso por aí! 📝

Como remover uma conta do Notas no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e vá em “Notas”. Entre em “Contas de Notas” e selecione a conta que deseja remover. Desative, então, “Notas”.

Como remover uma conta do Notas no Mac

Com o app Notas aberto no seu computador, vá até Notas » Contas… na barra de menus, selecione aquela que não quiser mais e desmarque “Notas”.

Simples, não?! 🙂