Logitech MX Creative Console agora conta com plugin para o Final Cut Pro

A Logitech anunciou hoje uma grande atualização para o MX Creative Console, mesa controladora lançada no ano passado para criadores digitais visando otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a eficiência ao usar aplicativos da Adobe.

Agora, além de ganhar suporte a outro aplicativo importante da empresa que dispensa apresentações, o console também passa a disponibilizar plugins para softwares de outras companhias — inclusive com o Final Cut Pro, da Apple.

No software da Maçã, o MX Creative Console permite navegar e trabalhar na timeline com acesso rápido e fácil a ações populares no app, como às paletas de cores e funções como cortar, selecionar o próximo ou anterior e excluir.

Além do Final Cut Pro, softwares de outras empresas que estão disponíveis agora no console são o também editor de vídeos DaVinci Resolve e o popular software de prototipagem Figma (em sua versão para desktops).

Voltando à Adobe, foi adicionado também o aguardado plugin do Lightroom, o qual foi construído em colaboração entre as duas companhias e, segundo a Logitech, trata-se do primeiro plugin nativo para a versão do app para desktops.

O MX Creative Console custa US$200 e é ofertado nas cores cinza-claro (pale grey) e grafite (graphite). Ele pode ser adquirido no site oficial da Logitech ou em varejistas como a Amazon americana.

