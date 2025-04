Promoções na App Store: Minesweeper Classic Game, Old Monterrey, Awake e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Minesweeper Classic Game, criado pelo pessoal da Mapple Media, leva um dos mais tradicionais jogos de PC para a tela do seu dispositivo e é o nosso destaque do dia.

Seu objetivo é simples: identificar onde estão as minas em um campo minado, no menor tempo possível. No primeiro toque uma grande área será aberta.

O jogo é simples, tente evitar as bombas para limpar o campo minado para ganhar o jogo! Estratégia e lógica são necessárias para navegar pelos múltiplos níveis de dificuldade. Monitore seu progresso com o novíssimo rastreador de estatísticas para acompanhar seu progresso e tentar superar seus melhores tempos! Este jogo retrô de caça-minas é como o original e oferece muita diversão.

Ajuste a sua dificuldade, desafie sua habilidade, mas cuidado com a explosão! Boa diversão! 💣

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$60 em descontos:

Jogos

Salve cabras, cuidado com os aliens.

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Utilitário de rede.

Colagens de foto.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️