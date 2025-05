Apple TV+ anuncia “The Wanted Man”, série estrelada por Hugh Laurie

Semana agitada para o Apple TV+, hein? Agora, foi a vez de o serviço de streaming da gigante de Cupertino anunciar “The Wanted Man”, thriller de oito episódios estrelado por ninguém menos que Hugh Laurie, ator conhecido pelo seu trabalho em “House”.

Publicidade

Criada e escrita por George Kay, que também atua como showrunner, a série girará em torno da ascensão e queda de Felix Carmichael (Laurie), chefão da poderosa organização criminosa britânica The Capital.

Hugh Laurie risks it all for his empire of crime in a new series from the creator of Hijack.#TheWantedMan — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/fD4gRLzWFh — Apple TV (@AppleTV) May 7, 2025 Hugh Laurie arrisca tudo por seu império do crime em uma nova série do criador de Hijack.



#TheWantedMan — Chegando ao Apple TV+

Na trama, veremos o protagonista arriscar tudo em uma fuga ousada da famosa prisão de Staplehurst — lugar de onde ele conseguiu escapar por longos 20 anos. Disposto a tudo para se vingar da pessoa que o traiu, ele ainda precisa lidar com o desmantelamento de seu império.

Além de Laurie, o elenco da série contará com a vencedora do Emmy, do SAG e do BAFTA Award Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, a vencedora do BAFTA Award e indicada ao Olivier Award Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan e o vencedor do BAFTA Award Stephen Dillane.

Publicidade

Coproduzida pela New Pictures e pela Observatory Pictures, “The Wanted Man” será dirigida por Jakob Verbruggen, cineasta conhecido por seu trabalho em “Matéria Escura” (“Dark Matter”), outra produção do Apple TV+. Os indicados aos BAFTA Award Willow Grylls e Matt Sandford atuarão como produtores executivos.

A produção ainda não tem uma data de estreia confirmada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.