Apple TV+: veja o teaser da 3ª temporada de “Fundação”, que estreará em 11/7

A terceira temporada de “Fundação” (“Foundation”), uma das séries mais populares do Apple TV+, estreará no serviço em 11 de julho. Hoje, o serviço divulgou o teaser desse retorno da produção, que já está preparando o terreno para uma quarta temporada.

Inspirada na famosa trilogia de Isaac Asimov, a série acompanha a saga de um grupo de exilados que tenta salvar o Império Galáctico da destruição. Na terceira temporada, eles seguem com a sua jornada monumental para salvar a humanidade e reconstruir a civilização em meio à queda do Império.

Se passando 152 anos após os eventos da segunda temporada, A Fundação tornou-se cada vez mais estabelecida muito além de seu começo humilde, enquanto o Império da Dinastia Cleônica diminuiu. À medida que ambas as potências galácticas forjam uma aliança desconfortável, uma ameaça a toda a galáxia aparece na forma temível de um senhor da guerra conhecido como “The Mule”, cuja visão está voltada para governar o universo através do uso de força física e militar, bem como controle mental.

Confira o teaser:

Estrelada por Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King, a terceira temporada também contará com novos nomes no elenco, como Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur e Pilou Asbæk.

Fruto da parceria do Apple TV+ com a Skydance Television, “Foundation” conta com Goyer, Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson e Roxann Dawson como produtores executivos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

