“Fundação”, do Apple TV+, tem novo showrunner e prepara a 4ª temporada

A série “Fundação” (“Foundation”), do Apple TV+, está passando por mudanças importantes nos bastidores, de acordo com o Deadline.

Conhecido por seu trabalho em “Fear the Walking Dead”, Ian Goldberg foi anunciado como o novo produtor executivo e showrunner da produção. Além disso, os trabalhos para uma quarta temporada já começaram, com a montagem de uma sala de roteiristas dedicada ao projeto.

Inspirada na famosa trilogia de Isaac Asimov, a série acompanha a saga de um grupo de exilados que tenta salvar o Império Galáctico da destruição. No elenco, estão nomes como Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey e Laura Birn, entre outros.

A chegada de Goldberg acontece após uma terceira temporada cheia de desafios. As gravações foram interrompidas em 2023 por causa da greve dos roteiristas nos Estados Unidos e, depois, por ajustes no orçamento.

As filmagens só foram retomadas em março do ano passado, com algumas mudanças, incluindo a saída de David S. Goyer, cocriador e então showrunner da série. Goyer finalizou suas cenas como diretor e roteirista, mas não continuou no projeto como planejado inicialmente.

Com uma carreira sólida na TV, Goldberg já trabalhou em séries como “Krypton”, “Once Upon a Time” e “O Exterminador do Futuro: As Crônicas de Sarah Connor”. Sua experiência deve trazer um novo fôlego para “Foundation”, cuja terceira temporada ainda não possui data de estreia oficial, mas deverá chegar ainda este ano.

