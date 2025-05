Promoções na App Store: Cardinal Land, PlunderChess, SSH Term Pro e mais!

Nesta quarta-feira, confira a aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Cardinal Land, criado pelo pessoal da DogoTogo, é um quebra-cabeças com um adicional de aplicativo educacional — e, por isso, o nosso destaque do dia.

Combine as peças coloridas de diferentes formatos e crie imagens de animais. Uma vez completada a figura, fatos interessantes do animal são apresentados e podem ser compartilhados facilmente com quem você quiser.

Explore sete continentes, em dezenas de fases, e desafie as suas habilidades em diferentes modos de jogo. Complete rapidamente as tarefas e ganhe estrelas. Compartilhe as imagens dos animais com seu Apple Watch e transforme-as em mostradores.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🦁

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Xadrez.

História interativa.

Jogo de ação.

Aplicativos

Utilitário para desenvolvedores.

Diversão educacional.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸