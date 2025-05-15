Threads anuncia novidades focadas no compartilhamento de links

A Meta anunciou hoje três novidades focadas em criadores para o Threads que deverão solucionar algumas das principais reclamações envolvendo a forma como a plataforma lida com links.

A primeira delas tem a ver com a bio dos perfis, que agora pode exibir até cinco links de uma vez, e não mais apenas um — limitação que obrigava criadores a recorrer a serviços como o Linktree.

Com essa novidade, criadores poderão redirecionar seus seguidores para outros projetos online, perfis de redes sociais e publicações, facilitando o compartilhamento do seu trabalho.

E por falar nisso, o Threads também passará a dizer agora quantas pessoas clicaram em links que você compartilhou não só na sua bio, mas também em um post, facilitando a criação de conteúdo mais direcionado aos seus seguidores.

De acordo com o Engadget, a plataforma também disse que passará a dar mais importância para posts com links nas suas recomendações. Essa, vale notar, era uma das principais reclamações de criadores, que viam posts com links performar consideravelmente pior do que posts com apenas texto e/ou imagens e vídeos.

Por fim, a Meta também anunciou que passará a exibir uma retrospectiva da semana no menu Informações (Insights), a qual contará com dados como o total de posts compartilhados pelo usuário, o número total de visualizações e uma contagem de novos seguidores, bem como uma maneira fácil de visualizar novas respostas.

A plataforma também passará a oferecer dicas de como aumentar o engajamento de seus seguidores.