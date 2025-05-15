Em novo comercial, Microsoft destaca PCs Copilot+ e alfineta o Mac

Além da Samsung, a Microsoft também decidiu implicar com a Apple na esfera publicitária nesta semana.

Publicidade

Em um novo comercial compartilhado no canal do Windows no YouTube, a gigante de Redmond afirma que os PCs Copilot+ topos-de-linha são até 58% mais rápidos do que o MacBook Air com o chip M3 — com base em benchmarks do Cinebench 2024.

A empresa cita números antigos, divulgados em maio de 2024, mas nas letras miúdas do vídeo é informado que alguns PCs Copilot+ são até 13% mais rápidos do que os modelos mais recentes do MacBook Air (com o chip M4), conforme detalhado em uma publicação de abril no blog da Microsoft.

Alguns dos laptops testados incluem o Yoga Slim 7x (da Lenovo) com processador Snapdragon X Elite, o Surface Laptop (da Microsoft) também com Snapdragon X Elite e o OmniBook Ultra 14 (da HP) com Ryzen AI 9 HX 375.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors