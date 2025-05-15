Navegue

Leitura de 1 minuto

Em novo comercial, Microsoft destaca PCs Copilot+ e alfineta o Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
15/05/2025 • 19:20

Além da Samsung, a Microsoft também decidiu implicar com a Apple na esfera publicitária nesta semana.

Em um novo comercial compartilhado no canal do Windows no YouTube, a gigante de Redmond afirma que os PCs Copilot+ topos-de-linha são até 58% mais rápidos do que o MacBook Air com o chip M3 — com base em benchmarks do Cinebench 2024.

YouTube video

A empresa cita números antigos, divulgados em maio de 2024, mas nas letras miúdas do vídeo é informado que alguns PCs Copilot+ são até 13% mais rápidos do que os modelos mais recentes do MacBook Air (com o chip M4), conforme detalhado em uma publicação de abril no blog da Microsoft.

Alguns dos laptops testados incluem o Yoga Slim 7x (da Lenovo) com processador Snapdragon X Elite, o Surface Laptop (da Microsoft) também com Snapdragon X Elite e o OmniBook Ultra 14 (da HP) com Ryzen AI 9 HX 375.

MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
