Como ver a transcrição de mensagens de áudio no Instagram [iPhone]

As DMs (direct messages, ou mensagens diretas) do Instagram permitem que você converse com seus amigos e contatos de forma individual ou em grupo. Uma das formas de fazer isso é enviando e recebendo mensagens de áudio.

Porém, esses áudios podem se tornar incômodos quando você não pode escutá-los no momento — sem falar, é claro, em possíveis problemas de audição. Pensando nisso, o aplicativo da Meta liberou a transcrição desses áudios.

Veja como usá-las! 💬

Antes de mais nada, certifique-se de que o seu aparelho está conectado à internet — seja usando uma rede Wi-Fi ou celular.

Depois, abra o Instagram, toque na área de mensagens diretas (no canto superior direito) e em uma conversa na qual o áudio esteja localizado.

Em seguida, selecione “Ver transcrição” abaixo do balão de mensagem de áudio. Em poucos instantes, você verá o texto transcrito mostrado abaixo da gravação.