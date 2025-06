Beta do watchOS 26 indica a remoção de cinco mostradores do Apple Watch

No ano passado, quando lançou o watchOS 11, a Apple aproveitou para remover três mostradores do smartwatch: Cronógrafo, Explorador e Numerais.

Pois, pelo jeito, a coisa não vai parar por aí. De acordo com o relato de usuários da primeira versão beta do watchOS 26 no Reddit, a empresa está fazendo mais uma limpa na lista de watch faces disponíveis no relógio.

Dessa vez, os usuários perderão quatro deles de uma só tacada: Fogo e Água, Gradiente, Metal Líquido, Toy Story e Vapor.

Fogo e Água, Metal Líquido e Vapor, por exemplo, foram introduzidas em 2018, para aproveitar a tela grande dos Apple Watches Series 4, enquanto o mostrador do Toy Story chegou ainda no watchOS 4, em 2017.

Não se sabe, é claro, se elas poderão reaparecer nas próximas betas, mas isso pode ser um grande indício de que realmente é o fim desses cinco designs.

Ainda sobre mostradores, a Apple não lançou nenhum novo no watchOS 26. Mas, como é de praxe, a empresa deve aproveitar o lançamento do “Apple Watch Series 11” e do “Apple Watch Ultra 3”, previstos para setembro, para incluir algum novo.

Vamos aguardar…

via 9to5Mac