O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
"Os Bucaneiros"

Segunda temporada de “Os Bucaneiros” é a estreia do dia no Apple TV+

Lucas Miranda Magalhães
18/06/2025 • 08:45
A estreia desta quarta-feira no Apple TV+ é primeiro episódio da segunda temporada de “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”), que dá o pontapé no novo capítulo da série.

Inspirada no romance homônimo nunca finalizado de Edith Wharton, vencedora do Prêmio Pulitzer, a produção acompanha um grupo de garotas americanas ricas na década de 1870, que são enviadas à Inglaterra em busca de maridos e títulos. Ao chegar lá, porém, elas se deparam com um choque cultural devido às tradições inglesas — tudo isso enquanto lidam com seus corações, que anseiam por muito mais do que os casamentos.

Após uma primeira temporada repleta de polêmicas, romances e intrigas, as personagens Nan, Conchita e Jinny enfrentarão novos desafios em suas jornadas. A Apple afirma que a série se aprofundará ainda mais na cultura inglesa da época.

Confira o trailer oficial:

YouTube video

O elenco da segunda temporada de “Os Bucaneiros” é composto por Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Christina Hendricks, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome e Barney Fishwick, bem como os talentos recém-chegados Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose e Maria Almeida.

Liderada por mulheres, a equipe de produção de “Os Bucaneiros” é composta por Katherine Jakeways (escritora e criadora da produção) e pela vencedora do BAFTA Susanna White, que atua como diretora e produtora executiva ao lado de Beth Willis e de Jakeways.

Vale notar que os sete episódios restantes da segunda temporada serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras, até o dia 6 de agosto.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
