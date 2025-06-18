Segunda temporada de “Os Bucaneiros” é a estreia do dia no Apple TV+

A estreia desta quarta-feira no Apple TV+ é primeiro episódio da segunda temporada de “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”), que dá o pontapé no novo capítulo da série.

Inspirada no romance homônimo nunca finalizado de Edith Wharton, vencedora do Prêmio Pulitzer, a produção acompanha um grupo de garotas americanas ricas na década de 1870, que são enviadas à Inglaterra em busca de maridos e títulos. Ao chegar lá, porém, elas se deparam com um choque cultural devido às tradições inglesas — tudo isso enquanto lidam com seus corações, que anseiam por muito mais do que os casamentos.

Após uma primeira temporada repleta de polêmicas, romances e intrigas, as personagens Nan, Conchita e Jinny enfrentarão novos desafios em suas jornadas. A Apple afirma que a série se aprofundará ainda mais na cultura inglesa da época.

Confira o trailer oficial:

O elenco da segunda temporada de “Os Bucaneiros” é composto por Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Christina Hendricks, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome e Barney Fishwick, bem como os talentos recém-chegados Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose e Maria Almeida.

Liderada por mulheres, a equipe de produção de “Os Bucaneiros” é composta por Katherine Jakeways (escritora e criadora da produção) e pela vencedora do BAFTA Susanna White, que atua como diretora e produtora executiva ao lado de Beth Willis e de Jakeways.

Vale notar que os sete episódios restantes da segunda temporada serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras, até o dia 6 de agosto.

