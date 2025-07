Apple investirá US$500 milhões em ímãs de terras raras dos EUA

Continuando os seus esforços para expandir as suas operações nos Estados Unidos — algo que faz parte do compromisso da empresa de investir US$500 bilhões em seu território doméstico nos próximos quatro anos — a Apple anunciou hoje um acordo de US$500 milhões para a compra de ímãs de terras raras fabricados no país.

Publicidade

O acordo foi firmado com a MP Materials, que é a única produtora totalmente integrada de terras raras nos EUA. A Maçã comprará ímãs do complexo da MP em Fort Worth (no Texas), bem como trabalhará com ela para para estabelecer uma linha de reciclagem de terras raras de ponta em Mountain Pass (Califórnia).

Segundo comunicado para a imprensa publicado pela Maçã, ela construirá, em conjunto com a empresa parceira, uma fábrica de última geração no Texas com uma série de linhas de fabricação de ímãs de neodímio projetadas especificamente para servirem como componentes para os seus produtos.

Divulgação/Apple | Imagem: MP Materials

Esse investimento permitirá que a MP Materials “aumente significativamente a sua produção geral”; uma vez fabricados, os ímãs provenientes do país poderão ser enviados tanto para o mercado interno quanto poderão atender à “crescente demanda global pelo material”, gerando novos empregos e pesquisas.

Publicidade

As duas empresas fornecerão treinamento extensivo para desenvolver a força de trabalho, construindo um conjunto totalmente novo de talentos e conhecimentos dos EUA na fabricação de ímãs.

A nova instalação de reciclagem na Califórnia, por sua vez, permitirá à MP Materials reprocessar matérias-primas recicladas de terras raras para uso em produtos da Apple, atendendo aos padrões da empresa para desempenho e design e promovendo o “progresso ambiental com métodos inovadores de reciclagem”.

O investimento pesado nos EUA, vale recordar, envolve uma tentativa de agradar o governo do presidente Donald Trump e escapar de possíveis sanções — bem como diminuir a dependência da empresa da China em meio às tensões comerciais entre os dois países.