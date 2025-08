WhatsApp exibirá mais dados de desconhecidos para evitar golpes no app

A Meta anunciou há pouco novos recursos para o WhatsApp que buscam diminuir os casos de golpes na plataforma, bem como divulgou quais outras medidas tem tomado para combater criminosos que tentam enganar as pessoas na internet.

A primeira novidade trata-se de uma nova visão geral que aparecerá na tela do mensageiro sempre que o usuário for adicionado a um grupo qualquer por um contato que não está salvo na sua agenda.

Divulgação/Meta

De acordo com a empresa comandada por Mark Zuckerberg, a mensagem contará com informações como o nome do criador do grupo, o número total de participantes e a data de criação, bem como dicas de como se manter seguro nessas situações.

Caso as informações pareçam suspeitas para você, será possível sair do grupo sem nem mesmo ler as mensagens contidas nele primeiro. No entanto, caso você decida dar uma olhada com mais calma depois, as notificações para essa conversa serão silenciadas até que você decida o que vai fazer.

A segunda novidade, por sua vez, tem a ver com as conversas individuais, as quais também passarão a oferecer mais contexto sobre contatos não salvos na sua agenda. A Meta também disse estar experimentando novas formas de alertar usuários sobre tentativas de contato suspeitas, embora não tenha entrado em muitos detalhes.

Outras medidas

Segundo a Big Tech, mais de 6,8 milhões de contas do WhatsApp relacionadas a cibercriminosos foram derrubadas só na primeira metade deste ano — muitas das quais eram comandadas por centros de golpes localizados no sudeste asiático, conhecidos por explorar trabalho forçado.

A Meta também disse ter unido forças com a OpenAI para pôr fim a um centro de golpes financeiros no Camboja. Esse centro, segundo eles, aplicava golpes financeiros envolvendo esquemas de pirâmide e investimentos em criptomoedas no mundo todo.

De acordo com a desenvolvedora do ChatGPT, esses golpistas usavam o chatbot para gerar as primeiras mensagens de uma conversa, as quais traziam o link de um grupo do WhatsApp. Assim que a pessoa entrava nesse grupo, ela ainda podia ser redirecionada para o Telegram ou até mesmo para o TikTok, onde o esquema golpista continuava.

A Meta compartilhou mais dicas de como se manter seguro no WhatsApp nessa página.