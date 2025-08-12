Navegue

Arquivos no iPhone

Como permitir que convidados apenas visualizem arquivos compartilhados [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
12/08/2025
Usando o iCloud Drive, usuários de iPhones, iPads e Macs podem facilmente manter os seus arquivos armazenados no serviço da Apple — e acessá-los quando quiser, de uma forma segura.

Caso você queira, ainda é possível convidar outras pessoas para que elas possam visualizar o conteúdo. Se quiser fazer isso e garantir que elas não possam alterar o conteúdo, você pode habilitar um modo em que elas apenas possam visualizá-los.

Veja como fazer! 📃

Como permitir que convidados apenas visualizem o conteúdo de arquivos no iPhone e iPad

Com o app Arquivos (Files) aberto, localize aquele conteúdo que deseja compartilhar. Mantenha o toque em cima dele, vá até o botão de compartilhar, toque em “Colaborar”, no menu suspenso abaixo do nome do arquivo e em “Apenas as pessoas convidadas podem editar”.

Selecione “Somente visualização”, depois “OK” e escolha por onde partilhar o arquivo.

Como permitir que convidados apenas visualizem o conteúdo de arquivos no Mac

Com o Finder aberto, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo e vá até “Compartilhar…”. Use o menu suspenso “Enviar Cópia” para escolher “Colaborar”.

Clique em “Apenas as pessoas convidadas podem editar” e “Somente visualização”, no menu suspenso “Permissões”.

