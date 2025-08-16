Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de ymgerman / Depositphotos
Ícone do app Mail

Como criar pastas e subpastas no Mail do iCloud.com

Pedro Henrique Nunes
16/08/2025 • 10:30
Leitura de 1 minuto

Além de poder usar o Mail nos seus iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e Vision Pros, também é possível conferir, enviar e receber os seus emails por meio de seu navegador predileto — usando o site do iCloud.

Publicidade

Para manter as mensagens sempre organizadas, a Apple permite que você crie pastas e subpastas adicionais para organizar seus emails, além daquelas predefinidas. Ao fazer isso, as pastas e subpastas estarão visíveis em qualquer dispositivo que tenha o Mail ativado nos ajustes do iCloud.

Veja como criá-las! 📨

Como criar pastas e subpastas no Mail do iCloud.com

Após iniciar a sessão na sua Conta Apple no site do iCloud, clique em “Mail”. Com as listas da Caixa de Correio sendo exibidas (na parte lateral), clique em “+” ao lado de “Pastas”. Digite um nome e, em seguida, pressione return.

Já para criar uma subpasta, selecione a pasta na qual deseja adicionar uma subpasta, clique no “+” para digitar o nome dela e pressione return. Também é possível clicar em uma pasta existente e arrastá-la para cima de outra pasta, para criá-la.

Publicidade

Para renomear ou apagar a pasta, basta clicar duas vezes no nome da pasta.

Como mover emails para uma pasta

Caso tenha selecionado a mensagem, clique no botão de pasta (na parte superior), escolha uma pasta e clique em “Mover”; já se tiver selecionado múltiplos emails, clique em “Mover”, escolha a pasta e vá até “Mover”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

MM Fórum: AppleCare+ para iPhone, água no teclado do MacBook e mais!
Posts relacionados