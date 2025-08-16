Como mudar o email de destino do Ocultar Meu Email [iPhone, iPad e Mac]

O recurso Ocultar Meu Email (Hide My Mail) é um dos vários benefícios inclusos com o iCloud+, serviço por assinatura com armazenamento na nuvem da Apple.

Caso utilize-o com frequência, a Apple permite alterar para qual endereço de email pessoal encaminhar as mensagens dos endereços usados com tal recurso.

Essa função é muito simples de ser alterada — e pode ser feita em iPhones, iPads e Macs, como veremos nos parágrafos a seguir! ☁️

Como mudar o endereço para encaminhar os emails no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), toque no seu nome (na parte superior) e em iCloud » Ocultar Meu E-mail.

Role até o final da lista, vá até “Encaminhar para” e escolha o endereço desejado.

Como mudar o endereço para encaminhar os emails no Mac

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique no seu nome (na parte superior esquerda) e vá até iCloud » Ocultar Meu E-mail.

Selecione o ícone de engrenagem (na lateral inferior esquerda) e em “Alterar endereço de encaminhamento” para alterá-lo.