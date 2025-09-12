Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Wreckfest, Kaiju Attack, Scrollit: display scrolling e mais!

Marcelo Melo
12/09/2025 • 00:21

Para esta madrugada de quinta para sexta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Wreckfest, criado pelo pessoal da HandyGames, é um jogo de corrida com muita adrenalina, bons gráficos e, por isso, é o nosso destaque do dia.

Enfrente oponentes em cenários realistas, com rotas malucas e muita destruição. Selecione a sua lata velha preferida, personalize a aparência, a blindagem, a motorização e experimente os limites da sua capacidade de direção.

Pilote desde ônibus escolares, triciclos e cortadores de gama. Participe de campeonatos e torne-se um verdadeiro campeão das pistas!

Wreckfest possui uma paulada de opções de melhorias e personalizações. Você pode se preparar para a próxima corrida de demolição com para-choques reforçados, santantônios, protetores laterais e muito mais, ou pode preparar o carro para uma Corrida Lata Velha com peças de desempenho de motor como filtros de ar, árvores de cames, sistemas de combustível, etc. Wreckfest está se tornando o melhor jogo de combate motorizado que existe.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa direção diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Qual é o seu palpite?

Jogo de aventura.

Aplicativos

Mensagens na sua tela.

Utilitário para foco em vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

