Promoções na App Store: Eggggg, Demeo, Logoist 5 e mais!

Abrindo a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

Publicidade

Eggggg, criado pelo pessoal da Hyper Games, já pode ser considerado um clássico dos jogos para iOS e está de volta como nosso destaque do dia.

O jogo é uma corrida distribuída em mais de 30 fases, desenhadas à mão e cheias de vômito. Seu personagem foge da malvada tia Doris e seu superpoder — no caso, o vômito — é a arma para sobreviver em um mundo repleto de galinhas ciborgues furiosas.

Eggggg é um jogo de plataforma absurdo com dois toques, no qual você impulsiona a si mesmo usando seus superpoderes de vômito. É uma experiência maluca e cheia de ação, criada especialmente para dispositivos móveis. Gilbert tem uma alergia severa a ovos. Se ele os comer, vai vomitar em jatos como uma fonte.

Confira um vídeo:

Boa diversão! 🤮

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$370 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Gire, role e pule!

Puzzles.

Aplicativos

Utilitário para criação de marcas.

Publicidade

Utilitário para relaxar.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️