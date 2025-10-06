Promoções na App Store: Eggggg, Demeo, Logoist 5 e mais!

Abrindo a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!
Eggggg, criado pelo pessoal da Hyper Games, já pode ser considerado um clássico dos jogos para iOS e está de volta como nosso destaque do dia.
O jogo é uma corrida distribuída em mais de 30 fases, desenhadas à mão e cheias de vômito. Seu personagem foge da malvada tia Doris e seu superpoder — no caso, o vômito — é a arma para sobreviver em um mundo repleto de galinhas ciborgues furiosas.
Eggggg é um jogo de plataforma absurdo com dois toques, no qual você impulsiona a si mesmo usando seus superpoderes de vômito. É uma experiência maluca e cheia de ação, criada especialmente para dispositivos móveis. Gilbert tem uma alergia severa a ovos. Se ele os comer, vai vomitar em jatos como uma fonte.
Confira um vídeo:
Boa diversão! 🤮
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$370 em descontos:
