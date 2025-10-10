Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: 13’s, Kaiju Attack, Learn Writing and Tracing 123 e mais!

Marcelo Melo
10/10/2025 • 18:53

Nesta sexta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

13’s, desenvolvido por Andrey Spencer, é um divertido jogo para toda a família.

Movimente as peças no tabuleiro somando 13 em linhas ou colunas. Encontrou uma peça que não lhe ajuda? Arraste-a para a lixeira! Não deixe encher todo o tabuleiro!

É o típico jogo para aquela espera em consultas médicas, repartições públicas, voos, etc. Aproveite a oferta e boa diversão!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$50 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Combine peças.

Publicidade

Jogo de aventura.

Aplicativos

Exercícios manuscritos.

Pesquise aplicativos em App Stores de outros países.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Elenco de “Wild Things”, minissérie do Apple TV+, ganha três novos nomes
Posts relacionados