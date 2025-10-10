Promoções na App Store: 13’s, Kaiju Attack, Learn Writing and Tracing 123 e mais!

Nesta sexta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

13’s, desenvolvido por Andrey Spencer, é um divertido jogo para toda a família.

Movimente as peças no tabuleiro somando 13 em linhas ou colunas. Encontrou uma peça que não lhe ajuda? Arraste-a para a lixeira! Não deixe encher todo o tabuleiro!

É o típico jogo para aquela espera em consultas médicas, repartições públicas, voos, etc. Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$50 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Combine peças.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Exercícios manuscritos.

Pesquise aplicativos em App Stores de outros países.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸