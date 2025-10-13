Promoções na App Store: Game Dev Story, Slide to Solve, DigiCamFX Camera e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!
Game Dev Story lhe coloca no competitivo mercado das produtoras de jogos e a sua missão não é nada simples: ser destaque no mercado!
A proposta é básica: gerenciar a sua desenvolvedora de games, criar bestsellers, desenvolver novos produtos, contratar/demitir empregados (muitas vezes malucos) e capacitar a sua equipe.
Ah, outros jogos do pessoal da desenvolvedora Kairosoft também estão em promoção:
Boa diversão!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀