Promoções na App Store: Game Dev Story, Slide to Solve, DigiCamFX Camera e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

Game Dev Story lhe coloca no competitivo mercado das produtoras de jogos e a sua missão não é nada simples: ser destaque no mercado!

A proposta é básica: gerenciar a sua desenvolvedora de games, criar bestsellers, desenvolver novos produtos, contratar/demitir empregados (muitas vezes malucos) e capacitar a sua equipe.

Confira um vídeo:

Ah, outros jogos do pessoal da desenvolvedora Kairosoft também estão em promoção:

Boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de aventura.

Jogo de tabuleiro.

Aplicativos

Efeitos para imagens.

Utilitário para contatos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀