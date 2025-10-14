Promoções na App Store: Vandals, War of Reproduction 3, Barômetro de pesca Pescadores e mais!

Para esta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Vandals, criado pelo pessoal da Cosmografik — em parceria com a ARTE —, é um jogo de estratégia bem interessante e nosso destaque do dia.

A proposta do jogo é lhe inserir em cidades emblemáticas do mundo; caberá a você, em movimentos divididos em rodadas, se infiltrar em locais específicos, fugindo da vigilância da polícia e criar arte.

São mais de 60 fases divididas em 5 cidades, incluindo São Paulo, que apresentam uma evolução de décadas da arte de rua em forma de jogo. São paredes cada vez mais difíceis de serem acessadas e garantia de uma boa diversão. Confira o trailer:

Aproveite o desconto!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Uma releitura de um clássico.

Jogo da franquia NARUTO.

Aplicativos

Utilitário para pesca.

Efeitos para fotos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀