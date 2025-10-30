Navegue

Promoções na App Store: Daygram: Daily Journal, TRUDOGRAD, CropSize: Editor Tamanho Foto e mais!

Marcelo Melo
30/10/2025 • 22:30

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Uma linha por dia. Essa é a ideia do Daygram: Daily Journal, da SaltyCrackers.

Por ser uma ferramenta extremamente simples e ter uma proposta tão fácil, o aplicativo é uma forma muito interessante para aumentar o hábito da escrita — seja um pensamento, algumas ideias ou uma lista das atividades que você fez num determinado dia. Tudo isso, claro, no iPhone, no iPad ou no Mac.

O visual do app é bem clean, centrado em uma linha do tempo. Há a opção de sincronização pelo iCloud e variações de fontes. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Explore, lute e sobreviva.

Jogo de corrida.

Cada dia é um desafio.

Aplicativos

Utilitário para imagens.

Utilitário musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
