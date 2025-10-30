Promoções na App Store: Daygram: Daily Journal, TRUDOGRAD, CropSize: Editor Tamanho Foto e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!
Uma linha por dia. Essa é a ideia do Daygram: Daily Journal, da SaltyCrackers.
Por ser uma ferramenta extremamente simples e ter uma proposta tão fácil, o aplicativo é uma forma muito interessante para aumentar o hábito da escrita — seja um pensamento, algumas ideias ou uma lista das atividades que você fez num determinado dia. Tudo isso, claro, no iPhone, no iPad ou no Mac.
O visual do app é bem clean, centrado em uma linha do tempo. Há a opção de sincronização pelo iCloud e variações de fontes. Aproveite a oferta!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:
Jogos
Explore, lute e sobreviva.
Jogo de corrida.
Cada dia é um desafio.
Aplicativos
Utilitário para imagens.
Utilitário musical.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀