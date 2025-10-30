Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: El Hijo, Dungeon of the Endless: Apogee, All In One Memo e mais!

Marcelo Melo
30/10/2025 • 02:48

Nesta madrugada de quarta para quinta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

El Hijo, desenvolvido pelo pessoal da HandyGames, é um jogo que lhe coloca em uma aventura em busca da sua mãe. Comece a sua jornada em um mosteiro, passe pelos perigosos desafios de um deserto e enfrente o crime e os vilões de uma cidade fronteiriça na busca pelo seu objetivo final.

A jornada começa quando um agricultor e o seu filho são atacados por bandidos que arrasam o seu sítio. A mãe decide deixar o menino num mosteiro isolado para o proteger. No entanto, algo estranho acontece lá e ele planeja a sua fuga.

YouTube video

Sem violência e com foco na resolução de enigmas divertidos — e algumas vezes complicados —, o jogo é uma boa oferta e garantia de diversão para o final de semana que está chegando!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$170 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Publicidade

Jogo de ação.

Puzzles.

Aplicativos

Anotações.

Publicidade

Utilitário para redimensionamento de fotos e vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

RØDE lança novo kit com receptor de microfone sem fio e display AMOLED
Posts relacionados